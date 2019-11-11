Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве. Компания посчитала их дискриминационными по отношению к проекту, сообщает в понедельник, 11 ноября, РИА Новости со ссылкой на проспект к еврооблигациям «Газпрома».

По мнению оператора, Евросоюз нарушил обязательства из статей 10 и 13 Договора к Энергетической хартии. О начале специального арбитража Nord Stream 2 AG уведомила 26 сентября 2019 года.

Речь идет о поправках, распространяющих европейские правила в отношении внутренних газопроводов на магистрали, которые идут по морю из третьих стран.

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Они запрещают компании, занимающейся добычей газа, владеть трубопроводом. Исключение сделано только для тех газопроводов, которые были введены в эксплуатацию до мая 2019 года. То есть «Северный поток» попадает под них, а «Северный поток-2» — уже нет. В Евросоюзе предполагают, что такое разделение необходимо для установления конкурентных тарифов и допуска к трубе третьих сторон.

Ранее защитить газопровод от поправок ЕС попыталась правящая в Германии коалиция. Депутаты, опираясь на положения о защите инвестиций, предложили считать «Северный поток-2» фактически построенным до мая 2019 года. Первое голосование по этому законопроекту провалилось, но в ближайшее время состоится повторное.

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