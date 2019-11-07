Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»

Украина, Польша, а также страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток-2», несмотря на действия властей Германии, которые намерены спасти газопровод. С таким заявлением выступил на брифинге замглавы украинского министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, пишет в Twitter журналист Евгений Солонина.

«По сути, продолжается попытка сохранить старую модель рынка газа, в котором РФ — некий динозавр», — заключил замминистра.

6 ноября сообщалось, что немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.

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В нынешнем виде документ предполагает, что операторы трубопроводов, в том числе из третьих стран, и поставщики газа должны быть полностью независимы. Это означает, что ситуация, когда «Газпром» одновременно владеет газопроводом и поставляет по нему газ, становится невозможна. При этом требования ЕС допускают исключения для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года, например, первого «Северного потока».

Строительство «Северного потока-2» продолжается. Дания выдала разрешение на прокладку труб в своих водах только в конце октября, поэтому ввод трубопровода в эксплуатацию, скорее всего, состоится в начале 2020 года.

Чтобы провести его в обход директивы, немецкие депутаты решили расширить список причин для исключений. Одной из них стала необходимость защиты инвестиций в проект. В новом тексте документа предполагается учитывать это при определении даты, когда был завершен проект. Таким образом жесткое правило получает возможность для трактовки.

Против строительства газопровода выступает Украина, которая хочет сохранить транзит российского газа, а также Польша, страны Балтии и США. Они уверены, что «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от российского топлива. В Евросоюзе также пытаются ограничить влияние Москвы в газовом вопросе. В начале сентября Европейский суд запретил «Газпрому» заполнять газопровод OPAL, сухопутное продолжение первого «Северного потока», более чем на 50 процентов, несмотря на отсутствие других желающих использовать его. Российская компания намерена оспорить решение.

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