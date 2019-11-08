Участнику «Северного потока-2» выписали рекордный штраф

Польский антимонопольный регулятор выписал французской компании Engie штраф в размере 40,3 миллиона евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2», пишет ТАСС.

Engie является одним из инвесторов строящегося газопровода. Информация о штрафе содержится в отчете регулятора. Ранее ведомство анонсировало объявление о «рекордном штрафе» в отношении проекта «Северный поток-2».

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Наложен ли штраф на другие компании, не говорится. Партнерами «Газпрома» в проекте также являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV и англо-голландская Shell. Они финансируют 50 процентов строительства.

Ранее санкции в отношении участников «Северного потока-2» грозил ввести президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне уверены, что газопровод из России в Германию подорвет энергетическую безопасность Европы. Вместо этого США предлагают своим партнерам закупать собственный сжиженный природный газ (СПГ). Польша полностью поддерживает эту позицию и вместе со странами Балтии и Украиной пытается помешать проекту.

Предполагалось, что первый газ по «Северному потоку-2» пойдет в конце декабря 2019 года, но из-за позиции Дании, которая максимально задержала выдачу разрешения на строительство в своих водах, запуск придется перенести.

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