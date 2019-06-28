«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»

«Газпром» и его европейские партнеры по проекту «Северный поток-2» уверены, что строительство трубопровода успешно закончат в срок. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер, передает в пятницу, 28 июня, ТАСС.

Он отметил, что строящийся газопровод является прибыльным бизнес-проектом, выгодным как партнерам по его строительству, так и потребителям газа.

Ранее глава австрийской OMV Райнер Зеле допустил срыв сроков запуска «Северного потока-2» из-за позиции Дании, которая затягивает согласование проекта. Миллер отметил, что датский участок газопровода «Северный поток-2» можно построить максимум за пять недель по любому маршруту.

Европейскими партнерами «Газпрома» в проекте стали германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50 процентов строительства.

Ранее Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, направленный на введение санкций против строящегося газопровода «Северный поток-2» и параллельное увеличение поставок в Европу природного газа США.

Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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