В Дании ответили России по «Северному потоку-2»

Дания учитывает параметры экологии и безопасности при согласовании маршрута газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Энергетического агентства страны Туре Фальбе-Хансена.

По его словам, согласно этим параметрам, запрошенный юго-восточный маршрут проекта является более приемлемым. Других комментариев относительно заявлений российского «Газпрома», сделанных накануне, у датской стороны нет.

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Член правления «Газпрома» Сергей Кузнец 18 июня заявил, что позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками для королевства. По его словам, оператор трубопровода Nord Stream 2 намекнул, что инвестиции в проект уже сделаны, и задержки в прокладке из-за согласования маршрута могут обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать.

Газопровод «Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Помимо этих стран он также должен пройти через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Последняя остается единственной страной, которая пока не выдала разрешение на прокладку труб по своей территории. При этом проект рассчитывают сдать в 2019 году.

Оператор газопровода три раза подавал заявки в Дании на строительство объекта. Первая была по основному маршруту, в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм, вторая — по альтернативному маршруту, к северо-западу от острова. Третью заявку Nord Stream 2 по требованию датского регулятора подал в апреле. В ней содержатся два варианта маршрута, проходящие по континентальному шельфу к юго-востоку от Борнхольма.

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