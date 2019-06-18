Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»

Позиция Дании, откуда «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками, которые скандинавской стране рано или поздно придется компенсировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления «Газпрома» Сергея Кузнеца.

По его словам, оператор трубопровода Nord Stream 2 AG намекнул, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые придется компенсировать.

Ранее в июне заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что проект строительства «Северного потока-2» соответствует нормам международного права и юридических оснований для его приостановки нет. Поэтому, по его словам, противники проекта используют незаконные инструменты, которые угрожают мировой экономике.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и связать Россию и Германию. Проект планируется закончить до конца 2019 года, но возможна коррекция срока из-за позиции Дании, которая считает газопровод угрозой своей государственности.

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