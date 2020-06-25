Германия ответит США в случае принятия новых санкций по «Северному потоку-2»

Германия подготовит ответные меры на случай, если США введет новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники в ФРГ.

Отмечается, что американские санкции затронут значительное число европейских компаний и банков. Также они могут коснуться и правительственных организаций. По данным собеседников издания, в ответ на это власти Германии рассматривают план по скоординированным действиям Евросоюза.

США в конце 2019 года ввели санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» из России и Германию. Они коснулись компаний, которые участвуют в строительстве, и привели к тому, что работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas. Поскольку у России есть только один трубоукладчик, который может завершить строительство (судно «Академик Черский»), сдачу проекта перенесли как минимум на год.

В начале июня американское сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков. Без страховки «Академик Черский», который в настоящее время находится в германском порту, не сможет приступить к работам.

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