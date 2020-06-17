В России ответили на угрозы новых санкций США против «Северного потока-2»

Новые американские санкции в отношении газопровода «Северный поток-2», которые внесли на рассмотрение в сенат США, ставят под угрозу восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так на возможное расширение ограничений со стороны Вашингтона ответил глава Минэнерго России Александр Новак, пишет ТАСС.

По словам министра, протекционистские меры США не способствуют стабилизации ситуации на мировом энергетическом рынке и развитию рыночных инструментов.

США в конце 2019 года ввели санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» из России и Германию. Они коснулись компаний, которые участвуют в строительстве, и привели к тому, что работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas. Поскольку у России есть только один трубоукладчик, который может завершить строительство (судно «Академик Черский»), сдачу проекта перенесли как минимум на год.

В начале июня американское сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков. Без страховки «Академик Черский», который в настоящее время находится в германском порту, не сможет приступить к работам.

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