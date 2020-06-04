В России оценили шансы завершить «Северный поток-2» после новых санкций

Член Совета Федерации Олег Морозов оценил шансы завершить строительство «Северного потока-2» после новых санкций со стороны США. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор заявил, что санкционные меры могут осложнить процесс, однако Москва сможет найти способ реализации проекта в любых условиях.

По словам Морозова, для завершения строительства газопровода необходимо встречное понимание со стороны европейских партнеров и потребителей газа. «Ясно, что американцы ищут здесь и свои коммерческие преимущества в ущерб европейским интересам», — сказал он.

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Ранее сенатор Техаса Тед Круз заявил, что «Северный поток-2» угрожает интересам США и не может быть завершен. Он рассказал о намерении расширить список ограничений.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако завершение строительства пришлось отложить из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала Москве маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте. В результате работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

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