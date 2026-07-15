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13:18, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о риске лишиться аккаунта в Telegram после взлома каналов Собчак

F6: Жертвой схемы мошенничества, от которой пострадала Собчак, может стать кто угодно
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Россиян предупредили о риске лишиться аккаунта в мессенджере Telegram после того, как мошенники взломали каналы журналистки Ксении Собчак. О том, как защититься от кражи профиля, рассказала компания F6, специализирующаяся на кибербезопасности, в своем Telegram-канале.

«После угона Telegram-каналов у команды Ксении Собчак ее админы заявили, что взлом шел через почту. Хакеры отправили фишинговые сообщения от службы безопасности Telegram с требованием подтвердить права администратора», — сообщили в компании.

Там отметили, что жертвой схемы мошенничества, от которой пострадала журналистка, может стать кто угодно. Сначала у пользователя пытаются выманить код подтверждения под безобидным предлогом, например, чтобы восстановить ключ от домофона или получить бронь на автозаправочной станции (АЗС).

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Если эта уловка не сработала, то злоумышленники начинают охотиться за номером телефона человека: перевыпускают его сим-карту, взламывают личный кабинет абонента у мобильного оператора. Тогда они могут перехватить СМС с кодом подтверждения и захватить аккаунт жертвы в Telegram.

Еще один способ, который используют мошенники, — взлом электронной почты, к которой привязана учетная запись в мессенджере. С его помощью они могут обойти двухфакторную аутентификацию и получить доступ к аккаунту.

Чтобы защититься от злоумышленников, в F6 посоветовали не сообщать никому коды подтверждения и не вводить их на незнакомых сайтах, а также не переходить по подозрительным ссылкам. Кроме того, необходимо подключить двухфакторную аутентификацию.

8 июля Собчак сообщила, что мошенники взломали ее Telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Собчак». Позднее в тот же день журналистка смогла вернуть их. Она уточнила, что доступ был потерян из-за взлома почты.

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