Россиян предупредили о риске лишиться аккаунта в Telegram после взлома каналов Собчак

F6: Жертвой схемы мошенничества, от которой пострадала Собчак, может стать кто угодно

Россиян предупредили о риске лишиться аккаунта в мессенджере Telegram после того, как мошенники взломали каналы журналистки Ксении Собчак. О том, как защититься от кражи профиля, рассказала компания F6, специализирующаяся на кибербезопасности, в своем Telegram-канале.

«После угона Telegram-каналов у команды Ксении Собчак ее админы заявили, что взлом шел через почту. Хакеры отправили фишинговые сообщения от службы безопасности Telegram с требованием подтвердить права администратора», — сообщили в компании.

Там отметили, что жертвой схемы мошенничества, от которой пострадала журналистка, может стать кто угодно. Сначала у пользователя пытаются выманить код подтверждения под безобидным предлогом, например, чтобы восстановить ключ от домофона или получить бронь на автозаправочной станции (АЗС).

Если эта уловка не сработала, то злоумышленники начинают охотиться за номером телефона человека: перевыпускают его сим-карту, взламывают личный кабинет абонента у мобильного оператора. Тогда они могут перехватить СМС с кодом подтверждения и захватить аккаунт жертвы в Telegram.

Еще один способ, который используют мошенники, — взлом электронной почты, к которой привязана учетная запись в мессенджере. С его помощью они могут обойти двухфакторную аутентификацию и получить доступ к аккаунту.

Чтобы защититься от злоумышленников, в F6 посоветовали не сообщать никому коды подтверждения и не вводить их на незнакомых сайтах, а также не переходить по подозрительным ссылкам. Кроме того, необходимо подключить двухфакторную аутентификацию.

8 июля Собчак сообщила, что мошенники взломали ее Telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Собчак». Позднее в тот же день журналистка смогла вернуть их. Она уточнила, что доступ был потерян из-за взлома почты.