В США призвали Германию пересмотреть отношения с Россией

Берлину пора задуматься о своих отношениях с Москвой. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в своем Twitter.

«Многие европейские лидеры уже сказали об этом в последние дни: пришло время, когда Германия должна пересмотреть сотрудничество по строительству газопровода "Северный поток-2" с Москвой», — считает она.

Президент США Дональд Трамп 7 сентября также заявил, что поддержал бы остановку строительства газопровода. По его словам, причиной такого решения стала ситуация с Алексеем Навальным. При этом канцлер Германии Ангела Меркель пока отказывается связывать инцидент с «Северным потоком-2». Окончательное решение по строительству будет приниматься после объяснений России.

Многие немецкие политики призвали Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него. В частности, с требованием двухлетнего моратория выступил кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС), Фридрих Мерц.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске. Утром 22 августа его перевезли его в клинику «Шарите». После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что россиянина отравили.

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