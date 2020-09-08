Меркель описала ситуацию с «Северным потоком-2» после инцидента с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока отказывается связывать инцидент, приведший к госпитализации Алексея Навального, с газопроводом «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Окончательное решение по «Северному потоку-2» будет приниматься после объяснений России. При этом его примет не одна Германия, а Евросоюз сообща. Глава немецкого правительства подчеркнула, что ситуация с Навальным — не внутригерманское дело.

Ранее сообщалось, что Меркель допускает смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Канцлер согласна с описанием ситуации министром иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который ранее призвал Россию прояснить интоксикацию Навального. При этом Маас выразил надежду, что полученный ответ не заставит Германию передумать по поводу упомянутого проекта.

Ранее многие немецкие политики призвали Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него. В частности, с требованием двухлетнего моратория выступил кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС), Фридрих Мерц.

Алексей Навальный госпитализирован 20 августа в Омске. Утром 22 августа его перевезли его в клинику «Шарите». После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что россиянина отравили.

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