Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу санкций в отношении «Северного потока-2» после инцидента с Алексеем Навальным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не видят оснований говорить о каких-либо мерах со знаком минус в отношении проекта. Об этом пишет «Интерфакс».

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Российская сторона напомнила, что «Северный поток-2» — коммерческий проект, в котором участвуют германские и другие международные компании. Вводить ограничения в отношении газопровода нерезонно, кроме того, для этого нет никаких оснований, заверил Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее заявила о необходимости для ЕС сформулировать единую позицию по увязке «Северного потока-2» и ситуации вокруг Алексея Навального. По словам Пескова, «нет повода для рассмотрения этого вопроса на политическом уровне».

Ранее стало известно, что Меркель, традиционно выступавшая в защиту строительства газопровода, изменила к нему отношение на фоне ситуации с Навальным. Она не исключила, что Германия может ввести санкции в отношении проекта, который уже выполнен более чем на 90 процентов. Однако в комитете бундестага по экономике предостерегли власти Германии от такого шага, поскольку он может обернуться для ФРГ многомиллиардными исками со стороны участников проекта.