Остановку «Северного потока-2» назвали опасной для Германии

В комитете бундестага по экономике и энергетике заступились за проект газопровода «Северный поток-2». Глава комитета Клаус Эрнст заявил, что возможная остановка проекта из-за ситуации вокруг Алексея Навального может привести к прекращению энергетического сотрудничества двух стран, которое длится уже 50 лет. Об этом он рассказал в интервью Die Welt.

По словам Эрнста, если ФРГ примет решение остановить реализацию проекта, то это ударит по репутации страны, а также создаст опасность исков о компенсации ущерба со стороны оператора проекта. В таком случае «Северный поток-2» обернется для ФРГ судами на миллиарды долларов, пишет издание.

После ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального канцлер Германии Ангела Меркель, традиционно выступавшая в защиту строительства газопровода «Северный поток-2», изменила свое отношение к проекту. Меркель не исключила введение санкций в отношении объекта, который уже построен на 94 процента.

Как отмечает издание, на проект уже потрачено 12 миллиардов евро, но сумма возмещения может оказаться значительно выше, поскольку «дело не только в уже вложенных деньгах, но и в доходах, которые в будущем ожидалось получить от газопровода». Возможные санкции против проекта могут отразиться на 120 компаниях из более чем 12 стран.