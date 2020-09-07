Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Таким образом ее позицию передал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.
По его словам, канцлер согласна с замечаниями министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который ранее призвал Россию прояснить заболевание оппозиционера, но при этом выразил надежду, что полученный ответ не заставит Германию передумать по поводу проекта.
В интервью воскресной газете Bild am Sonntag Маас напомнил, что в проекте задействованы более ста компаний из 12 стран Европы, из них половина — немецкие. Другими словами, отказ от «Северного потока-2» будет иметь очень серьезные последствия для экономики Германии.
В то же время, подчеркнул дипломат, если Москва проигнорирует запрос или ее ответ не удовлетворит Берлин, подозрения по поводу причастности российских властей к инциденту усилятся.
Ранее многие немецкие политики призвали Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него. В частности, с требованием двухлетнего моратория выступил кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС), Фридрих Мерц.
По более ранним сообщениям, Меркель утверждала, что строительство «Северного потока-2» должно быть завершено, а сам проект является чисто экономическим и не связан с политикой.
Алексей Навальный госпитализирован 20 августа в Омске. Утром 22 августа его перевезли его в клинику Charite. После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что оппозиционера отравили. В России с таким выводом не согласились, настаивая, что его нахождение в коме связано с естественными причинами.