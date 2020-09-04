В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
По словам Мерца, бойкотировать российский газопровод необходимо из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального, в котором Берлин обвиняет Москву.
«До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать», — отметил политик, добавив, что соответствующее решение должно быть принято незамедлительно.
В начале сентября немецкие власти заявили. что Навальный, госпитализированный двумя неделями ранее после экстренной посадки следовавшего в Москву из Томска самолета, был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель протребовала от России провести всестороннее расследование случившегося и предупредила о возможности введения дополнительных санкций.
Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года. Однако из-за противодействия США работы пришлось отложить. В частности, зарубежные компании, способные предоставить под проект судно-трубоукладчик, столкнулись с угрозой введения санкций.