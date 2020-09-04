В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.

По словам Мерца, бойкотировать российский газопровод необходимо из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального, в котором Берлин обвиняет Москву.

Материалы по теме Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват? Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?

«До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать», — отметил политик, добавив, что соответствующее решение должно быть принято незамедлительно.

В начале сентября немецкие власти заявили. что Навальный, госпитализированный двумя неделями ранее после экстренной посадки следовавшего в Москву из Томска самолета, был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель протребовала от России провести всестороннее расследование случившегося и предупредила о возможности введения дополнительных санкций.

Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года. Однако из-за противодействия США работы пришлось отложить. В частности, зарубежные компании, способные предоставить под проект судно-трубоукладчик, столкнулись с угрозой введения санкций.