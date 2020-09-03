В Германии прокомментировали влияние дела Навального на «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток-2» — коммерческий проект, не связанный напрямую с делом об отравлении Алексея Навального, но контекст создается непозитивный. Так ситуацию прокомментировал глава Баварии и соратник по партии канцлера Ангелы Меркель Маркус Зедер, сообщает РИА Новости.

«Что касается "Северного потока-2", то это не государственное решение, а частный коммерческий проект. Одно не связано с другим, с нашей точки зрения. Хотя, нужно признать, этот проект в таком случае не может представляться в позитивном свете», — приводит агентство его слова.

В том же выступлении политик, вслед за Меркель, призвал российское государство открыто расследовать произошедшее с Навальным.

Ранее о перспективе совместного строительства высказалась немецкая оппозиция. Глава фракции «зеленых» в парламенте ФРГ (бундестаге) Катрин Геринг-Эккардт заявила, что информация об отравлении Навального веществом группы «Новичок» «должна иметь последствия». По ее словам, «Северный поток-2» больше не является проектом, который Германия может «реализовать вместе с Россией».

Как заявили 2 сентября в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили в организме оппозиционера следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ. В российском МИД в ответ указали на то, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.

1 сентября канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2». По ее словам, угрозы трех американских сенаторов касательно порта Засниц-Мукран незаконны.

Ранее в тот же день глава немецкого МИД Хайко Маас сообщил, что Германия обсуждает с США возможные санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

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