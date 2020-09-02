Меркель прокомментировала данные о Навальном и «Новичке»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала результаты обследования Алексея Навального. Об этом в среду, 2 сентября, передает Reuters.

По мнению политика, данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, и россиянин действительно был отравлен ядом группы «Новичок». Меркель считает, что Навального «хотели заставить замолчать», поэтому произошедшее — это попытка убийства. «Это тревожная информация указывает на попытку убийства ведущего деятеля российской оппозиции с помощью отравляющего вещества», — подчеркнула германский лидер.

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ.

В то же время российские криминалисты не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального. Основной диагноз, который ему поставили, — «нарушение углеводного обмена», и сопутствующий — «панкреатит». В российском МИД указали на то, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по Навальному.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

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