Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального

Германия обсудит с партнерами по НАТО и ЕС результаты обследования Алексея Навального. Как говорится в заявлении правительства, стороны выработают общую реакцию и меры.

Возможные совместные санкции могут быть приняты в связи с тем, что немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». В заявлении указывается, что днем канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию с министрами финансов, иностранных и внутренних дел, юстиции и обороны. Отмечается, что они согласовали дальнейшие шаги по этому вопросу.

«Тот факт, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества в России, поражает», — говорится в документе. Указывается, что правительство ФРГ в связи с произошедшим свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ.

В российском МИД в ответ указали, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по Навальному.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Его поместили в токсикореанимацию городской больницы. Он впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

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