Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем

Прокуратура Германии отказалась признать дело Алексея Навального особым случаем. Об этом сообщает РИА Новости.

В прокуратуре пока не называют дату начала разбирательства случившегося с российским оппозиционером. Подчеркивается, что в Германии не принято раскрывать подробности о расследовании в отношении какого-то лица, если это не особый случай. При этом прокуратура ФРГ подтвердила получение обращения российских коллег, которые запросили результаты анализов пациента.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Его поместили в токсикореанимацию городской больницы. Оппозиционер впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа Навального доставили в клинику в Берлине. 24 августа немецкие врачи сообщили, что по предварительным исследованиям у Навального интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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