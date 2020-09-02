Германия захотела улучшить отношения с Россией

Германия заинтересована в улучшении отношений с Россией, но Москва должна для этого создать условия. Об этом заявили в немецком МИД, передает РИА Новости.

Представитель дипломатического ведомства Кристофер Бургер перечислил события, которые ухудшали сотрудничество. Среди них — убийство в Берлине полевого командира Зелимхана Хангошвили, хакерская атака против Бундестага и присоединение Крыма к России.

В то же время в Минюсте Германии подтвердили получение запроса российской прокуратуры по обследованию оппозиционера Алексея Навального. Там не стали раскрывать никаких подробностей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии отказалась признать дело Алексея Навального особым случаем. В прокуратуре пока не называют дату начала разбирательства случившегося с российским оппозиционером.

До этого сообщалось, что Германия введет санкции против России в случае, если Берлин придет к выводу, что интоксикация Алексея Навального произошла из-за намеренных действий. Германия планирует действовать аналогично случаю с убийством в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом 2019 года. Тогда прокуратура ФРГ указала на ряд подозрений в виновности России, после чего Берлин выслал двух сотрудников посольства.