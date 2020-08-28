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Германия задумала ввести санкции против России из-за Навального

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Фото: Globallookpress.com

Германия введет санкции против России в случае, если Берлин придет к выводу, что интоксикация Алексея Навального произошла из-за намеренных действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.

Отмечается, что Германия задумала действовать аналогично случаю с убийством в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом 2019 года. Прокуратура ФРГ указала на ряд подозрений в виновности России, после чего Берлин выслал двух сотрудников посольства.

«Мы ожидаем результатов исследований и затем мы решим, как нам быть с этим», — добавил глава немецкого МИД о деле Навального. По словам Мааса, оно показало, что Евросоюзу нужна основанная на принципах политика в отношении России.

Ранее представители берлинской клиники «Шарите», куда был госпитализирован оппозиционер, рассказали о его состоянии. Отмечается, что состояние россиянина остается серьезным, но угрозы для жизни нет. В клинике добавили, что последствия болезни пока не ясны.

До этого «Шарите» запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. В частности, она обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам.

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего оппозиционера сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем 22 августа Навального доставили из Омска в берлинскую клинику. Немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию, но пока не установили конкретное вещество.

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