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Берлинская клиника с Навальным запросила помощь

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Фото: Globallookpress.com

Берлинская клиника «Шарите», куда был госпитализирован Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, специалисты клиники обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам.

Также немецкие врачи запросили информацию у британской лаборатории Портон-Даун, занимавшейся делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также у болгарских коллег, которые лечили отравленного в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева.

По данным Spiegel, дело Навального находится на личном контроле канцлера Германии Ангелы Меркель, которая «очень обеспокоена здоровьем россиянина». Отмечается, что канцлер ежедневно получает подробную информацию о состоянии пациента.

Ранее газета «Коммерсантъ» раскрыла хронику транспортировки Навального в немецкую клинику. Самолет с немецкой бригадой прибыл в Омск в 12:10 по местному времени 21 августа, однако специалисты отказались осматривать пациента в клинике и направились в гостиницу. Позже к ним приехали омские коллеги и предложили провести осмотр в клинике. Те согласились и оказались в больнице лишь в 17:00. В 20:30 был проведен консилиум с участием врачей из Москвы. Медики пришли к выводу, что у Навального в течение суток улучшилось состояние, и приняли решение о возможности его транспортировать.

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего его сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем 22 августа Навального доставили из Омска в берлинскую клинику. Немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию, но пока не установили конкретное вещество.

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