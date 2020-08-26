В Германии высказались о политическом давлении на врачей клиники с Навальным

Врачи клиники «Шарите», куда был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный, не подвержены политическому влиянию. С таким заявлением выступила заместитель представителя правительства Германии Ульрике Деммер, передает ТАСС.

«Со стороны федерального правительства есть полное доверие работе врачей "Шарите"», — сказала Деммер. По ее словам, Берлин реагирует на клинические заключения лечащих врачей, которые составляются без какого-либо политического давления.

25 августа стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Днем 22 августа российского оппозиционера доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.