Кремль не нашел причин для ссоры с Западом из-за Навального

Кремль не нашел причин для разногласий и ссор со странами Запада на фоне инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в коме в немецкой клинике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 26 августа.

«Во-первых, нам этого не хотелось бы. Во-вторых, для этого нет никакой причины», — сказал он в ответ на вопрос, опасается ли Москва ухудшения отношений с западными государствами из-за случившегося.

Он также высказался против наклеивания ярлыков об отравлении до подтверждения какой-либо из версий. Сначала необходимо установить отравляющее вещество, пояснил он. Песков заверил, что в Кремле заинтересованы в установлении причин случившегося с оппозиционером, но «пока мы это сделать не можем».

Накануне Вашингтон пригрозил Москве жесткими мерами в случае, если версия об умышленном отравлении оппозиционера подтвердится. В тот же день Франция призвала Россию немедленно расследовать случившееся с Навальным.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.