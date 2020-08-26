Борис Джонсон прокомментировал произошедшее с Навальным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным: он заявил, что его страна будет работать на международном уровне ради достижения справедливости в этом деле. Об этом политик написал у себя в Twitter-аккаунте.

«Отравление Алексея Навального шокировало мир. Соединенное Королевство выражает солидарность ему и его семье. Требуется полное и прозрачное расследование того, что случилось», — говорится в сообщении премьера. Там же подчеркивается, что виновники произошедшего должны быть привлечены к ответственности.

Ранее 26 августа заявления об отравлении вновь прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: по его словам, пока что рано говорить об именно такой трактовке случившегося, хотя Россия заинтересована в установлении всех причин.

Днем ранее представитель США пригрозил жесткими мерами в случае того, если будет доказано умышленное отравление оппозиционера. В МИД России это заявление назвали недопустимым и оскорбительным.

Накануне стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Днем 22 августа российского оппозиционера доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.