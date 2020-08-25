В Госдуме оценили освещение ситуации с Навальным в иностранных СМИ

Зарубежные СМИ развернули пропагандистскую акцию, освещая ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, и она не может не вызывать сожаления. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает РИА Новости.

По оценке Пискарева, нынешние действия иностранных СМИ похожи на то, что происходило во время предвыборной кампании в прошлом году, когда широко освещалась госпитализация Навального, у которого произошла острая аллергическая реакция — у него сильно отекло лицо и покраснела кожа. Тогда версию с отравлением опровергли.

Глава комитета добавил, что произошедшее с оппозиционером требует тщательного изучения и объективного анализа.

Ранее 25 августа Пискарев сообщил, что комитет обратится в правоохранительные органы из-за ситуации с Навальным, так как есть основания полагать, что была попытка иностранного вмешательства. Поручение проанализировать произошедшее дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, по словам которого надо выяснить, не пытались ли другие государства навредить здоровью россиянина, чтобы создать напряжение в стране.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Местные врачи назвали одним из предварительных диагнозов отравление галлюциногеном, но позднее заявили о нарушении у пациента обмена веществ. Позднее Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите» (Charite), врачи которой сообщили, что результаты исследований указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, но пока не смогли точно назвать его. Омские врачи заявили, что при госпитализации в местную больницу у Навального не обнаружили клиническую картину, характерную для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.