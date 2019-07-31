Отравление Навального опровергли

Химико-токсикологическое исследование не нашло отравляющих веществ в биоматериалах Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.

Он напомнил, что анализы Навального были отправлены в лабораторию из городской клинической больницы №64 29 июля. По словам врача, лаборатория имеет самые большие возможности по выявлению в организме человека посторонних веществ.

28 июля Навального госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция». У него сильно отекло лицо и покраснела кожа. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш отметила, что у Навального никогда прежде не было аллергии.

24 июля Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции оппозиции и в тот же день заключили под стражу на 30 дней. В начале текущего месяца Навальный также отбывал административное наказание — ему дали 10 суток ареста за участие в несогласованном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который был обвинен в покушении на сбыт наркотиков и отправлен под домашний арест, а позже отпущен за отсутствием доказательств вины.

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