Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято на основании протоколов о повторном нарушении правил проведения митинга, а также за призывы выходить на несанкционированную акцию в защиту свободы выборов. По данным «Московского комсомольца», судья Валентин Кулешов отклонил ходатайство защиты Навального о передаче дела в Тверской суд.

Алексей Навальный был задержан возле своего дома в Москве утром 24 июля. Его доставили в отдел полиции по Даниловскому району. Адвокат блогера не исключила, что задержание может быть связано с предстоящей в Москве акцией, запланированной на 27 июля.

В начале июля Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 10 суток за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. На блогера составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия»).

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