В Москве задержали Навального

Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве возле своего дома. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В настоящий момент Навальный находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы. По словам оппозиционера, отряд ОМОН задержал его, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку и хотел купить цветы, чтобы поздравить супругу с днем рождения.

Причина задержания Навального пока неизвестна.

В начале июля Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 10 суток за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. На блогера составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия»).

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