Навальный попал в больницу

Блогер Алексей Навальный, находящийся под административным арестом, госпитализирован в московскую ГКБ 64. Об этом сообщает Telegram-канал 112 без указания источника информации.

По его данным, у блогера сильно обострилась аллергия.

В больницу Навального доставили из спецприемника, где он отбывает 30 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции оппозиции. Его задержали 24 июля и в тот же день заключили под стражу.

В начале июля блогер также отбывал административное наказание — ему дали 10 суток ареста за участие в несогласованном марше в Москве в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова, который был обвинен в покушении на сбыт наркотиков и отправлен под домашний арест, а позже отпущен за отсутствием доказательств вины. Сам Голунов на акцию не пошел.

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