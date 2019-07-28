Навальный опух

Блогер Алексей Навальный, доставленный в больницу из московского спецприемника, госпитализирован с диагнозом острая аллергическая реакция. У него сильно отекло лицо и покраснела кожа, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — рассказала представитель блогера.

В больнице Навального, по словам Ярмыш, охраняют сотрудники полиции.

В ГКБ 64 сообщили РИА Новости, что блогер находится в терапевтическом отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

О госпитализации Навального, отбывающего 30-суточный административный арест, стало известно ранее 28 июля. Источники сообщили, что у него сильная аллергическая реакция.

Блогера задержали 24 июля за призывы к участию в несогласованной акции оппозиции и в тот же день заключили под стражу. В начале текущего месяца Навальный также отбывал административное наказание — ему дали 10 суток ареста за участие в несогласованном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который был обвинен в покушении на сбыт наркотиков и отправлен под домашний арест, а позже отпущен за отсутствием доказательств вины. Сам Голунов на акцию не пошел.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!