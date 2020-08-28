Именитый профессор вступился за лечивших Навального врачей

Оказавшие помощь оппозиционеру Алексею Навальному российские врачи сработали оперативно и профессионально, они не должны страдать за свой профессионализм. Таким образом за лечивших блогера медиков вступился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, именитый профессор Леонид Рошаль, передает РИА Новости в пятницу, 28 августа.

«Люди, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм... Никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было. Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом еще 10 часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся», — подчеркнул Рошаль.

Так он отреагировал на критику в адрес омских врачей, которая звучит со стороны западного сообщества. Рошаль также уточнил, что атропин, который прописали Навальному немецкие врачи, в омской больницы вводили пациенту с первых минут пребывания.

Ранее журналист Владимир Познер выступил в защиту российских врачей, в отношении которых продолжают звучать, по его словам, необоснованные обвинения.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Он находится в искусственной коме.