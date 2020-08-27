Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»

Немецкая клиника Charite, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, не планирует комментировать «предположения и спекуляции», касающиеся состояния ее пациента. Об этом заявила представитель медучреждения Мануэла Зингль, передает «Интерфакс».

«Мы оповестим общественность, когда будут получены новые выводы. Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции», — подчеркнула Зингль.

Таким образом в клинике отреагировали на появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что немецкие специалисты рассматривают, в том числе, версию о том, что Навальный якобы мог быть отравлен «Новичком». В частности, издание Spiegel и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что медики из Charite связывались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. Это, по мнению Spiegel и Bellingcat, якобы свидетельствует о том, что немецкие врачи видят сходство между двумя инцидентами и считают, что оппозиционера могли отравить похожим веществом.

24 августа немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в настоящий момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего оппозиционера сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем 22 августа Навального доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь.