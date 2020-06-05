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Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии

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Леонид Рошаль
Леонид Рошаль
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В России благодаря пандемии коронавируса может быть сформирована высококлассная отрасль здравоохранения, считает президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль. Об этом он сказал в интервью «Комсомольской правде».

«Я думаю, как раз на основании приобретенного опыта и должно строиться наше здравоохранение будущего. С учетом тех недостатков, которые мы увидели при этой пандемии», — полагает именитый врач.

Помимо этого, государство должно создать условия для того, чтобы граждане могли в полной мере вести здоровый образ жизни, говорит Рошаль. «Но это относится и конкретно к каждому человеку», — добавил он.

Как заявил 30 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко, из бюджетов всех уровней на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями будет выделено 500 миллиардов рублей. В этих затратах учтены все инвестиционные вложения, средства, направленные на перепрофилирование, и заработная плата.

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