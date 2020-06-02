Российские школьники назвали желанные профессии эпохи постпандемии

Российские школьники в эпоху постпандемии коронавируса хотели бы освоить профессии врача и ветеринара, а также учителя. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом развития культуры и кинематографии «Страна», сообщает РИА Новости.

В пользу медицинских специальностей высказались 12 процентов опрошенных подростков, девять процентов назвали желанными творческие профессии, еще семь выразили желание стать учителями. По шесть процентов респондентов одобрили юриспруденцию и IT, по три процента хотели бы стать военными и спортсменами.

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Отмечается, что 26 процентов опрошенных пока не определились с желаемой профессией.

Самыми востребованными профессиями после пандемии, как считает вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Марина Ракова, будут, в частности, инженер-робототехник, юрист по применению искусственного интеллекта и искусствовед по созданию артефактов.

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