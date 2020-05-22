Спрогнозирован рывок в российском образовании благодаря пандемии

В России благодаря влиянию пандемии коронавируса может произойти рывок в качестве заочного образования, прогнозирует заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ, член СПЧ Иван Засурский. Об этом он сказал в интервью «Московскому комсомольцу».

«Потому что появятся в свободном доступе лекции: сейчас преподаватели во многих университетах массово записывают и сохраняют их», — объяснил журналист.

По его мнению, после пандемии также будут развиваться компании, оказывающие образовательные услуги, а в университетах будут больше использоваться видеоматериалы и видеосвязь. «Думаю, мы увидим много успешных проектов в этой сфере, как правило, вне университетов», — добавил Засурский.

Академик РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов ранее заявил о необходимости ведения в стране повсеместной работы по повышению качества высшего образования и развитию науки. По его словам, в России необходимо создать гораздо более плотную интеллектуальную среду, развивая все образовательные учреждения разом, а не только несколько ведущих.

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