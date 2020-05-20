Названы прорывные направления будущего технологического прогресса в России

Академик РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов назвал медицинские и биологические технологии двумя прорывными направлениями будущих технологических преобразований. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Сейчас они получат особый импульс», — сказал Торкунов, имея в виду период пандемии коронавируса.

По его словам, вопрос заключается лишь в том, как будут распределяться блага будущей технореволюции: новейшие и сверхдорогие разработки внедрят ради элиты либо их сделают доступными для всех граждан. «Вероятно, разные страны ответят на этот вопрос по-разному», — добавил академик.

С началом пандемии коронавируса фармацевтические, медицинские и биотехнологические компании резко подорожали во многих странах мира, в частности в США, где активно ведется разработка вакцины от нового китайского вируса. В России, например, поднялись в цене акции Института стволовых клеток человека, который проводит исследования и разрабатывает инновационные лекарства для генной терапии, биофармацевтики, регенеративной медицины и другого, писала газета «Ведомости».

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