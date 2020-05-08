Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлану Поддубко.

По ее словам, обработка хлорсодержащими средствами может быть опасна. Средства с хлором нужно убирать через полчаса после нанесения.

Поддубко добавила, что овощи и фрукты обязательно нужно мыть горячей водой, так как вирус не выдерживает температуру более 40 градусов. При этом она отметила, что не стоит класть в холодильник немытые продукты — там вирус может сохраняться гораздо дольше, чем на воздухе.

Ранее для жителей России была запущена горячая линия по вопросам правильного питания, которая поможет им поддерживать здоровый образ жизни во время пандемии коронавируса. Она работает на базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

1 мая сообщалось, что некоторые диеты повышают риск заражения коронавирусом.

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