Россиян решили научить правильно питаться во время эпидемии коронавируса

Для жителей России запущена горячая линия по вопросам правильного питания, которая поможет им поддерживать здоровый образ жизни во время пандемии коронавируса. Она работает на базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, сообщает официальный сайт Роспотребнадзора.

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Специалисты контакт-центра, среди которых доктора медицинских наук и профессиональные врачи-диетологи, помогут гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, подобрать нужные продукты питания для себя и своих детей. Также эксперты расскажут о том, как правильно готовить пищу и какие биологически активные добавки следует использовать.

Звонок на горячую линию бесплатен для всех жителей России. С 9:00 до 21:00 (мск) можно получить консультацию по номеру 8 (495) 150-95-41.

Ранее Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине. В него вошли нежирные мясо и рыба, а также цельнозерновой хлеб и не менее 400 граммов овощей и фруктов. Кроме того, специалисты указали на необходимость употреблять в день не менее двух литров воды.

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