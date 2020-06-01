Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса

В России после пандемии коронавируса резко вырастет спрос на образовательные услуги, что позволит преподавателям увеличить свои доходы. Такое мнение высказала политолог, доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС при президенте России Екатерина Шульман. Запись ее выступления в рамках проекта «Учитель для России» доступна на ее канале в YouTube.

По словам Шульман, в условиях роста риска безработицы россияне начнут больше интересоваться приобретением новых навыков, которые позволят им выгоднее продать себя на рынке труда. В результате, считает она, обучение будет «переживать чрезвычайный расцвет», а учителя и репетиторы станут более востребованными.

«Поэтому если вы можете чему-нибудь кого-нибудь научить, то вспомните сейчас, что вы можете сделать такого, и, может быть, вас это тоже в грядущую годину прокормит», — предсказала эксперт.

Ранее заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ, член СПЧ Иван Засурский спрогнозировал рывок в качестве заочного образования в России на фоне пандемии коронавируса. По его словам, также будут развиваться компании, оказывающие образовательные услуги, а в университетах начнут больше использоваться видеоматериалы и видеосвязь.

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