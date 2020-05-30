Экономика
 
Последние новости
Перед Белым домом начались столкновения
Завершена активная фаза спецоперации в Ингушетии
Желавшего стать президентом Белоруссии блогера обвинили в нападении на милицию
Трамп из Белого дома погрозил протестующим «самыми злобными собаками»
Роднина осудила стонущих о падении доходов актеров и сравнила их со спортсменами
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
В США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Стали известны личности заявивших о причастности Голунова к сбыту наркотиков
Путин озадачился из-за открытия стран для туризма
Новости партнеров

Россиянам назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты Института прогрессивного образования назвали россиянам профессии, представителям которых стоит ожидать повышения зарплаты после пандемии коронавирусной инфекции. Данные исследования оказались в распоряжении RT в субботу, 30 мая.

В первую очередь на рост зарплаты могут надеяться PR- и SMM-специалисты, а также продюсеры и контент-менеджеры. Исследователи объяснили это тем, что после кризиса предприятиям бизнеса необходимо будет улучшать сервис. Также на прибавку могут рассчитывать IT-специалисты и онлайн-маркетологи.

По информации экспертов, в некоторых сферах на рост зарплат повлияют сложные условия работы. К таким можно отнести антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и управленцев в сфере логистики, а также специалистов по тайм-менеджменту.

Повышение оклада ожидает и врачей, специалистов естественно-научного цикла, психологов и психотерапевтов, опытных онлайн-педагогов и репетиторов, агрономов, виртуальных гидов, лаборантов, зоотехников, операторов машинного доения, ветеринаров.

Ранее россиянам назвали самые востребованные профессии после пандемии коронавируса: в их числе окажутся специальности, связанные с наукой и технологиями. Например, это могут быть такие профессии, как инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие. Кроме того, в числе самых актуальных окажется профессия учителя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Россиянам назвали самые востребованные профессии будущего
Половина россиян согласилась работать больше ради сохранения зарплаты
Другие материалы рубрики
Экономика00:0128 мая

Мечты срываются

«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
12:20Сегодня

США обвинили Россию в печати фальшивой валюты на миллиард долларов для Ливии

08:36Сегодня

В антироссийских санкциях нашли положительный момент для России

04:45Сегодня

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Экономика00:0125 мая

Рабочий настрой

Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?
03:55Сегодня

Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня

22:0129 мая

Цены на нефть взлетели

20:3029 мая

Сбербанк сообщил о росте потребительской активности россиян

Экономика10:1328 мая

Глаз не алмаз

ФАС оспаривает решение правительства трехлетней давности
20:0329 мая

Немецкий автогигант вложит средства в крупнейший рынок электромобилей

19:5229 мая

Переболевший коронавирусом миллиардер решил заработать на коронавирусе

19:4129 мая

Китайские компании начали готовиться к уходу из США

Россия
Россиянам выделят по четыре квадратных метра храма
В российском детсаду произошло массовое заражение детей коронавирусом
Подсчитано число воспользовавшихся сервисом c расписанием прогулок москвичей
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?
На Ямале продолжат стройки на 136 объектах несмотря на пандемию
Голландский экспресс
Как проходит процедура экспресс-теста на COVID-19 в Москве
Все материалы
Мир
Задушивший чернокожего при аресте американский полицейский взят под стражу
Описан ущерб от бунтов в городах США из-за смерти чернокожего
People gather near the Minneapolis Police third precinct after a white police officer was caught on a bystander's video pressing his knee into the neck of African-American man George Floyd, who later died at a hospital, in Minneapolis, Minnesota, U.S. May 27, 2020. REUTERS/Eric Miller - RC2EXG9954GAАмериканцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
Протестующие обвиняют полицейских в убийстве и устраивают погромы
На бунтующего из-за смерти чернокожего наехал автомобилист и попал на видео
Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)В глубокой изоляции
Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
Самозанятым россиянам решили вернуть налог
Треть населения Земли оказалась под угрозой потери работы
Самая крупная авиакомпания Европы приготовилась к банкротству
Все материалы
Силовые структуры
На основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели новое дело о порнографии
Подполковник МВД смошенничал против вора в законе Васи Воскреса
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
Российская школьница стала секс-рабыней маньяка. Она рассказала, как жила в его бункере
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве женщину облили бензином и подожгли
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Все материалы
Наука и техника
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Назван самый популярный смартфон в мире
Живые мертвецы
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Россия начала производство космического корабля «Арго»
«Мы все ближе к катастрофе»
 
Все материалы
Спорт
Лучший боец UFC пригрозил уходом из промоушена
«Он уходил, обещал — и вернулся»
Спорт и ставки в июне 2020-го: когда начнут играть РПЛ, АПЛ, Ла Лига и Серия А
Боец UFC пришел на дуэль взглядов в маске чумного доктора
Михаил Татаринов«Я человека зарезал»
Советский хоккеист был чемпионом мира, но погубил карьеру в НХЛ, начал пить и оказался за решеткой
Глава UFC дал совет Макгрегору
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена планеты
Все материалы
Культура
Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»
Вредные девчонки и детективы
Как рассказать детям о зверствах, Боге и грязных подъездах
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Названа причина развода Гагариной
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Билли Айлиш выложила полную версию видео с раздеванием из-за бодишейминга
Все материалы
Интернет и СМИ
Вышедших поддержать арестованного за одиночный пикет журналиста задержали
«Люди просто боятся»
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи о коронавирусе, вреде 5G и чипировании Биллом Гейтсом
Детское шоу про распятие Христа и «заслуженную смерть» осудили за жестокость
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД
Спор вокруг КВН дошел до Верховного суда
Все материалы
Ценности
Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой
Парень с голубым тату на все тело раскрыл причины своего выбора
Кайли Дженнер отреагировала на лишение статуса самой молодой миллиардерши в мире
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Дмитрий Песков отпустил бороду
Все материалы
Путешествия
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 53-летняя женщина раскрыла секрет своей привлекательности
Другие правила
Люди по всему миру вышли на улицу после изоляции и попали в новую реальность. Как она выглядит?
Учительница балета узнала о своей беременности за два часа до родов
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Младенца напоили черепашьей кровью для профилактики коронавируса и погубили его
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Родилась девочка с двумя ртами и двумя языками
Все материалы
Электрические Jaguar и Land Rover доработают в SVO
Лучшее автомобильное видео мая 2020
Деревяшка превращается в Тойоту, суперкары гоняют по Сочи, BMW соревнуется с пулей
Lada Granta удлинили колёсную базу и превратили в фургон
Хэтчбеки с мотором в неправильном месте: часть 1
Что бывает, когда «горячий хэтчбек» строят по канонам суперкаров
Двухдверные Mercedes-Benz E-класса не получат больших моторов
9 необычных внедорожников, которые продаются в России
Что можно купить в стране, где дорог меньше, чем направлений
Первый российский автобренд «Фрезе» возродят ради китайских электрокаров
Все материалы
Дом
Квартиры в российских городах подешевели из-за режима самоизоляции
В Санкт-Петербурге рухнул спрос на жилье
Россияне начали скупать недвижимость в Белоруссии
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Женщина захотела обменять ребенка на квартиру и была задержана
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российских выпускников привлекут к научным исследованиям
Найден способ стабилизировать российскую экономику
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском регионе появится Фонд микрозаймов для МСП
Все материалы