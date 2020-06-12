Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль пожаловался президенту России Владимиру Путину на дело калининградских врачей, которых судят за убийство новорожденного. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рошаля, он готов лично выступить на прениях в защиту медиков. Профессор призвал главу государства внимательно взглянуть на ситуацию в Калининграде и отметил, что такого в России не было с 1953 года. «Я не хочу давить на суд, но я хочу сказать, выступить там и пояснить, почему это все неправильно», — сказал Рошаль на церемонии вручения медали Герой Труда.

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По версии следствия, в ноябре 2018 года в калининградском роддоме появился недоношенный ребенок с массой тела 700 граммов. После этого исполняющая обязанности главного врача медучреждения Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного и велела анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния. Чтобы скрыть убийство, в историю родов внесли информацию о гибели плода.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по части 2 статьи 105 УК («Организация умышленного убийства малолетнего»). Обе женщины находятся под домашним арестом.

В защиту Сушкевич выступили представители медицинского сообщества и пациенты. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил надежду на «справедливое следствие и судебное разбирательство».

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