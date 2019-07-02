Российские медики вступились за обвиняемую в убийстве новорожденного коллегу

Медики из разных городов России запустили флешмоб в поддержку неонатолога из Калининграда Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного для сохранения положительной статистики. Врачи публикуют в социальных сетях фотографии и видео с хештегом #ЯЭлинаСушкевич.

Фото опубликовано @neomedicos

Фото опубликовано @j_turchaninova

Фото опубликовано @dr.aslanovna

Фото опубликовано @doctor.marina.mochalova

Фото опубликовано @doctor_averin.ru

Фото опубликовано @leonova_margarita

По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме появился недоношенный ребенок с массой тела 700 граммов. После этого исполняющая обязанности главного врача медучреждения Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного и велела анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния. Чтобы скрыть убийство, в историю родов внесли информацию о гибели плода. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по части 2 статьи 105 УК («Организация умышленного убийства малолетнего»). Обе женщины находятся под домашним арестом.

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В защиту Сушкевич выступили представители медицинского сообщества и пациенты. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил надежду на «справедливое следствие и судебное разбирательство».

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