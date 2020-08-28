Берлинская клиника рассказала о состоянии Навального

Представители берлинской клиники «Шарите», куда был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный, рассказали о его состоянии. Их цитирует Reuters.

Отмечается, что состояние россиянина остается серьезным, но угрозы для жизни нет. В клинике добавили, что последствия болезни пока не ясны.

Ранее «Шарите» запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. В частности, она обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам.

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего оппозиционера сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем 22 августа Навального доставили из Омска в берлинскую клинику. Немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию, но пока не установили конкретное вещество.

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