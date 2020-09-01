Генпрокуратура России запросила у Германии результаты анализов Навального

Генеральная прокуратура России запросила у Германии результаты анализов находящегося в берлинской клинике Алексея Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы, соответствующий документ направлен в министерство юстиции страны. Об этом сообщает РБК, ознакомившийся с копиями запросов ведомства.

Российская сторона попросила немецкую сообщить, какими лекарствами лечат пациента, есть ли у него хронические заболевания и сахарный диабет. В запросе также есть просьба указать, были ли в организме Навального вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, и если их обнаружили, то какой уровень был в момент его поступления в клинику «Шарите» (Charite) в Берлине. В приложении к запросу есть обращение от Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу — ведомство попросило уточнить, есть ли заключение судебно-медицинской экспертизы о спектральном анализе по выявленным в организме Навального наркотическим, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществам, в том числе тяжелым металлам, а также направило запрос об оказании правовой помощи.

В запросе сказано, что проверка обстоятельств госпитализации Навального длится с 20 августа. Согласно документу, в ее рамках изъяли более 100 предметов, где могли находиться образцы для проведения сравнительных исследований, проверена информация с камер видеонаблюдения, назначено более 20 криминалистических экспертиз, из которых завершены три. В нем также сказано, что умышленные действия, совершенные третьими лицами, установлены не были.

Из материалов транспортной полиции следует, что МВД также проверило маршрут передвижения Навального во время его поездки из гостиницы до аэропорта в Томске и до госпитализации в Омске. По данным МВД, Навальный прибыл в аэропорт с помощниками Кирой Ярмыш и Ильей Пахомовым, после досмотра они пошли в кафе «Венская кофейня», где пили чай, кофе и воду, а затем отправились на посадку. В 07:55 борт в штатном режиме вылетел в Москву, после чего Навальный потерял сознание в хвостовой части самолета.

Запрос был направлен от имени исполняющего обязанности Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петра Литвишко на имя начальника управления Федерального ведомства юстиции Федеративной Республики Германия Кристиана Йонсона. Источник РБК, близкий к Генпрокуратуре, сообщил, что российское ведомство пока не получило ответ.

27 августа Генпрокуратура России сообщила первые результаты проверки произошедшего с Алексеем Навальным — по ее данным, свидетельств преступных действий в отношении оппозиционера нет. В ведомстве уточнили, что подобная проверка — стандартная практика в случае подобных происшествий с авиапассажирами. Там добавили, что направили в Германию запрос о помощи с расследованием и попросили предоставить медицинские доказательства предварительных диагнозов, которые озвучивали лечащие пациента немецкие врачи. По их предварительным данным, причиной тяжелого состояния Навального стало найденное в его организме токсичное вещество, но какое именно — пока не установлено.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Его поместили в токсикореанимацию городской больницы. Он впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа мужчину доставили в клинику в Берлине. 24 августа немецкие врачи сообщили, что, предварительно, россиянин был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.