В Минздраве объяснили кому Навального

Случаи комы без видимых причин являются довольно распространенным явлением в медицинской практике. Так объяснил произошедшее с Алексеем Навальным профессор, главный специалист Минздрава России по анестезиологии и реаниматологии Игорь Молчанов, передает «Интерфакс».

На вопрос об обстоятельствах заболевания Навального специалист ответил, что случаи комы без видимых причин и признаков внешнего воздействия фиксировались неоднократно. «Это одна из основных наших проблем, когда мы получаем пациента в коме неизвестной этиологии», — заявил он.

Молчанов отметил, что такие ситуации встречаются «достаточно часто». «Как правило, это как раз те коматозные состояния, которые могут быть связаны и с инсультом, и с острым коронарным синдромом, с аритмогенной остановкой кровообращения, которые могут спонтанно восстанавливаться, но приводят к тяжелой гипоксии», — сказал профессор.

31 августа стало известно о состоянии оппозиционера перед вылетом в Германию. В фонде Cinema for Peace, который организовал перелет, сообщили, что перед транспортировкой в берлинскую клинику «Шарите» у Навального была очень низкая температура.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».