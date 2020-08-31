Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию

У Алексея Навального перед транспортировкой в берлинскую клинику «Шарите» была очень низкая температура. Об этом сообщили в фонде Cinema for Peace, который организовал перелет, передает РИА Новости.

По словам специалистов, проведенный немецкими врачами осмотр пациента в омской клинике показал «тревожные результаты» его состояния. Так, с их слов стало известно, что у оппозиционера зафиксировали температуру 34,2 градуса.

«После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой 34,2 градуса мы наконец получили в 22:00 по местному времени решение перевезти пациента в пятницу ночью», — заявили в фонде.

27 августа Генеральная прокуратура России раскрыла первые результаты проверки ситуации с Навальным. По словам представителя ведомства Андрея Иванова, свидетельств преступных действий в отношении оппозиционера нет. Он также уточнил, что Генпрокуратура направила в Германию запрос о помощи с расследованием и попросила предоставить медицинские данные и доказательства предварительных диагнозов, озвученных немецкими лечащими врачами Навального.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь оппозиционера утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».