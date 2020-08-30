В ООН отреагировали на сообщения французских СМИ о Навальном

Глава Офиса по развитию инвестиций и технологий Организации ООН по промышленному развитию во Франции Жан-Клод Плана отреагировал на сообщения французских СМИ о госпитализации Алексея Навального. Соответствующую публикацию он сделал в Facebook.

По словам эксперта, местные журналисты снова пугают злыми русскими. «Это те же средства массовой информации, которые объясняли нам, что наша система здравоохранения одна из лучших в мире, что маски бесполезны (или необходимы в зависимости от ...) и что гидроксихлорохин смертельный? Какие знатоки!!», — написал он.

План также считает, что омские врачи «будут смотреть на это со смехом». Он добавил, что произошедшее — тот случай, когда медицина становится политикой.

Ранее Генеральная прокуратура России раскрыла первые результаты проверки ситуации с Навальным. По словам представителя ведомства Андрея Иванова, свидетельств преступных действий в отношении оппозиционера нет. Он также уточнил, что Генпрокуратура направила в Германию запрос о помощи с расследованием и попросила предоставить медицинские данные и доказательства предварительных диагнозов, озвученных немецкими лечащими врачами Навального.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».