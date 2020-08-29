Финский президент раскрыл детали общения с Путиным о транспортировке Навального

Президент Финляндии Саули Ниинисте раскрыл детали разговора с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу транспортировки Алексея Навального в Германию. Об этом он рассказал немецкому изданию Spiegel.

По словам Ниинисте, российский лидер сказал ему, что «нет никаких раздумий в отношении отказа в выезде Навального». Кроме того, он передал Путину просьбу канцлера ФРГ Ангелы Меркель выпустить оппозиционера на лечение. Через полчаса после телефонного разговора было выдано разрешение на транспортировку Навального в Берлин.

Ранее финский лидер рассказал, что интересовался у Путина, возможно ли отправить Навального в немецкую клинику. Российский президент заверил, что никаких политических препятствий для транспортировки оппозиционера в Германию нет, однако ему, возможно, придется остаться в России из-за риска здоровью при транспортировке.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Ниинисте 21 августа. Тогда Ниинисте не стал строить предположений, стал ли его звонок фактором, способствовавшим тому, чтобы российская сторона согласилась на перемещение Навального.

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего его сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем 22 августа Навального доставили из Омска в берлинскую клинику. Немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию, но пока не установили конкретное вещество.